Израиль нанес 12 ударов по территории порта Ходейда — Al Masirah
17:12 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильская авиация нанесла 12 ударов по территории йеменского порта Ходейда, расположенного в одноименной провинции, которую контролируют хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.
Военный представитель движения Яхья Сариа утверждает, что силы противовоздушной обороны хуситов «вызвали сильное замешательство у вражеской авиации и вынудили часть боевых порядков покинуть воздушное пространство, прежде чем осуществить агрессию».
