14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, поставляя оружие Киеву, тратит деньги немецких налогоплательщиков на чужой конфликт в коррумпированной стране.

«Поставляя оружие Украине, вы инвестируете деньги немецких налогоплательщиков в скором времени в размере 50 млрд евро. Только в 2025 году это будут еще 9 млрд евро — на чужую войну в коррумпированной стране», — сказал он, выступая в Бундестаге.

«Вы играете с жизнями украинских и российских военных, продлеваете страдания людей и сжигаете наши деньги в прямом смысле в огне», — подчеркнул Хрупалла. Он призвал Мерца поддержать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.