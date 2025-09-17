0
0
92
НОВОСТИ

Лидер АдГ заявил, что Мерц тратит деньги «на чужую войну в коррумпированной стране»

14:00 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, поставляя оружие Киеву, тратит деньги немецких налогоплательщиков на чужой конфликт в коррумпированной стране.

«Поставляя оружие Украине, вы инвестируете деньги немецких налогоплательщиков в скором времени в размере 50 млрд евро. Только в 2025 году это будут еще 9 млрд евро — на чужую войну в коррумпированной стране», — сказал он, выступая в Бундестаге.

«Вы играете с жизнями украинских и российских военных, продлеваете страдания людей и сжигаете наши деньги в прямом смысле в огне», — подчеркнул Хрупалла. Он призвал Мерца поддержать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 17.09.2025
Украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области
0
53
14:12 17.09.2025
ЕС продолжает враждебную линию против РФ — Песков
0
98
13:55 17.09.2025
39% россиян осуждают практику раздолжнителей
0
119
13:32 17.09.2025
ВС Украины потеряли около 1 555 военнослужащих за сутки на всех участках СВО
0
174
13:20 17.09.2025
Госдума денонсировала конвенцию по предупреждению пыток
0
165
13:05 17.09.2025
Комиссия Кремля рекомендовала назначить Краснова председателем Верховного суда
0
211
13:00 17.09.2025
ПВО РФ сбила за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ
0
207
12:32 17.09.2025
Алину Загитову внесли в базу «Миротворца»
0
262
12:20 17.09.2025
В Крыму суд приговорил россиянина к 14 годам за передачу Украине данных о кораблях ЧФ
0
255
12:12 17.09.2025
BI.ZONE приобрела активы антивирусного разработчика NANO Security
0
250

Возврат к списку