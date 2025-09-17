Попова сообщила о значимом росте заболеваемости ОРВИ в России

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России является значимым, он отмечается преимущественно среди школьников. Все соответствующие меры приняты, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Рост заболеваемости ОРВИ значимый. И то, что рост идет в основном в числе школьников, тоже отражает биологические тенденции. Все необходимые меры в школах принимаются», — сказала она.