На банкротных торгах россияне чаще всего интересуются спецтехникой

18:06

Россияне всё чаще покупают и продают недвижимость, транспорт и другое имущество на банкротных торгах. По данным аналитиков маркетплейса бизнес-активов и залогового имущества Сбербанка «Portal DA», объём сделок по таким делам за 8 месяцев 2025 году составил 8,66 млрд рублей — это на 8% больше, чем за 8 месяцев 2024 года (8 млрд). Средний чек за год вырос на 9% и достиг 32,7 млн рублей. Об этом на форуме АБК «Лидеры цифрового развития» сообщил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

Самым востребованным имуществом на банкротных торгах в 2025 году стала коммерческая недвижимость — общая сумма сделок в этой категории превысила 3,6 млрд рублей. Интерес к жилой недвижимости тоже был высок: физические и юридические лица заключили сделок на 0,9 млрд рублей.

63% сделок прошли с одним или двумя покупателями. В торгах по покупке и продаже жилой недвижимости на «Portal DA» участвовали в среднем 3 человека. Лидером по среднему числу участников стала категория «Спецтехника» (6 человек).

В 2025 году на «Portal DA» состоялся целый ряд примечательных сделок. Так, в Клину нежилое здание площадью 600 кв. м было продано за 29,7 млн рублей при стартовой стоимости 1,1 млн, торги заинтересовали 42 человека. В Новосибирске автомобиль Toyota Land Cruiser был реализован в 2,5 раза дороже начальной цены — за 4,5 млн. В Пермском крае торговое помещение продали втрое дороже изначальной цены.

«Общий объём сделок на Portal DA и средний чек по активам ощутимо выросли. Это показывает, что инвесторам выгодно приобретать имущество на торгах. Уверен, что тенденция роста банкротных сделок сохранится. Поэтому мы продолжим развивать нашу площадку — будем увеличивать количество активов и сервисов, – сказал Евгений Акимов. – Отмечу, что на Portal DA можно найти множество объектов, продающихся и вне рамок банкротства. Например, не так давно на платформе появились 4 тысячи единиц коммерческого автотранспорта в отличном состоянии, включая тяжёлые грузовики. Их можно приобрести и в повторный лизинг».