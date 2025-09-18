0
0
129
НОВОСТИ

ВСУ перебрасывают в Харьковскую область пограничников из-за больших потерь — силовики

09:32 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование ВСУ из-за больших потерь перебрасывает на харьковское направление подразделения пограничников с участков госграницы, где не ведутся боевые действия. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление подразделения пограничников (ПКБР, пограничная комендатура быстрого реагирования — прим. ТАСС) с тех участков госграницы, где не ведутся активные боевые действия», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что места передислоцированных военнослужащих занимают подразделения теробороны, которые должны были быть отправлены на восполнение потерь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 18.09.2025
Лула да Силва заявил, что Трампу следует перестать считать себя «императором мира»
0
18
10:05 18.09.2025
В Петербурге задержаны трое агентов Киева при подготовке убийства главы предприятия ОПК
0
73
10:00 18.09.2025
В юго-восточной Финляндии «все рухнуло» из-за разрыва связей с РФ — Иванов
0
85
09:30 18.09.2025
76% россиян 12–35 лет интересуются ИТ-стартапами
0
130
09:20 18.09.2025
Армия Китая пресечет любые попытки внешних сил вмешаться в тайваньский вопрос — глава МО
0
156
09:05 18.09.2025
Три селя сошли в районе водохранилища на Сахалине, нарушив водоснабжение города
0
181
09:00 18.09.2025
Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских БПЛА над регионами РФ
0
206
22:00 17.09.2025
У Эстонии нет причин для закрытия границы - глава МВД страны Игорь Таро
0
665
21:40 17.09.2025
Герасимов: Наши войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях
0
652
21:00 17.09.2025
Европейские лидеры пока не могут выработать единый ответ Трампу - WSJ
0
662

Возврат к списку