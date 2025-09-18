ВСУ перебрасывают в Харьковскую область пограничников из-за больших потерь — силовики

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование ВСУ из-за больших потерь перебрасывает на харьковское направление подразделения пограничников с участков госграницы, где не ведутся боевые действия. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление подразделения пограничников (ПКБР, пограничная комендатура быстрого реагирования — прим. ТАСС) с тех участков госграницы, где не ведутся активные боевые действия», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что места передислоцированных военнослужащих занимают подразделения теробороны, которые должны были быть отправлены на восполнение потерь.