ВСУ перебрасывают в Харьковскую область пограничников из-за больших потерь — силовики
09:32 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование ВСУ из-за больших потерь перебрасывает на харьковское направление подразделения пограничников с участков госграницы, где не ведутся боевые действия. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление подразделения пограничников (ПКБР, пограничная комендатура быстрого реагирования — прим. ТАСС) с тех участков госграницы, где не ведутся активные боевые действия», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что места передислоцированных военнослужащих занимают подразделения теробороны, которые должны были быть отправлены на восполнение потерь.
НОВОСТИ
- 10:20 18.09.2025
- Лула да Силва заявил, что Трампу следует перестать считать себя «императором мира»
- 10:05 18.09.2025
- В Петербурге задержаны трое агентов Киева при подготовке убийства главы предприятия ОПК
- 10:00 18.09.2025
- В юго-восточной Финляндии «все рухнуло» из-за разрыва связей с РФ — Иванов
- 09:30 18.09.2025
- 76% россиян 12–35 лет интересуются ИТ-стартапами
- 09:20 18.09.2025
- Армия Китая пресечет любые попытки внешних сил вмешаться в тайваньский вопрос — глава МО
- 09:05 18.09.2025
- Три селя сошли в районе водохранилища на Сахалине, нарушив водоснабжение города
- 09:00 18.09.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских БПЛА над регионами РФ
- 22:00 17.09.2025
- У Эстонии нет причин для закрытия границы - глава МВД страны Игорь Таро
- 21:40 17.09.2025
- Герасимов: Наши войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях
- 21:00 17.09.2025
- Европейские лидеры пока не могут выработать единый ответ Трампу - WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать