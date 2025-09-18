В юго-восточной Финляндии «все рухнуло» из-за разрыва связей с РФ — Иванов
10:00 18.09.2025
Жители Финляндии проиграли от разрыва связей с Россией, инициированного финскими властями, особый ущерб понесла юго-восточная часть страны. Об этом заявил ТАСС постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Он отметил, что решение испортить отношения с Россией принимало правительство Финляндии, а сами граждане страны страдают от этого.
«Это выбор финского правительства, не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может. Я думаю, со временем до них начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, как сейчас происходит», — сказал Иванов.
