Россия остается лидером в Европе по размеру экономики — Мишустин

11:32 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, несмотря на внешние вызовы, занимает лидирующую позицию в Европе по размеру экономики. В мире по этому показателю страна сохраняет четвертое место, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

«Россия продолжает двигаться вперед, вопреки внешним вызовам. Уже несколько лет наша страна сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики. А в мире стабильно занимает четвертое место», — сказал премьер-министр.

