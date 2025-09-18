Козак подал в отставку по собственному желанию — Песков
13:10 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я могу подтвердить, что, действительно, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку», — сказал представитель Кремля. Он уточнил, что прошение написано с формулировкой «по собственному желанию».
Пресс-секретарь не стал говорить, подписан ли уже президентом указ об отставке Козака. «Указ мы не публиковали, указа нет», — отметил Песков.
