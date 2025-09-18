На линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на линии боевого соприкосновения в зоне СВО находится свыше 700 тыс. бойцов.

Комментируя на встрече с лидерами фракций идеи о квотах для ветеранов СВО в органах власти, глава государства отметил, что не все из бойцов видят себя госслужащими.

«Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находится», — сказал Путин. По его словам, «среди этих людей надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности», как работа в органах власти.