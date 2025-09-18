На линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек — Путин
17:40 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на линии боевого соприкосновения в зоне СВО находится свыше 700 тыс. бойцов.
Комментируя на встрече с лидерами фракций идеи о квотах для ветеранов СВО в органах власти, глава государства отметил, что не все из бойцов видят себя госслужащими.
«Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находится», — сказал Путин. По его словам, «среди этих людей надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности», как работа в органах власти.
НОВОСТИ
- 17:42 18.09.2025
- Сбер поддержит 476 молодых ученых в сфере IT и математики стипендиями
- 17:35 18.09.2025
- AI Journey на Kazan Digital Week: компании представили кейсы внедрения инструментов искусственного интеллекта
- 17:12 18.09.2025
- Путин назвал вопрос мигрантов очень чувствительным для граждан РФ
- 17:05 18.09.2025
- В «Школе 21» в Великом Новгороде открылась лаборатория мирового уровня
- 17:00 18.09.2025
- Вклад Сталина в Победу нужно деполитизировать — Путин
- 16:32 18.09.2025
- Путин рассказал, кто будет следующей «сменой» в руководстве России
- 16:12 18.09.2025
- Эстония ввела полный запрет на покупку российского газа с 2026 года — министр
- 16:00 18.09.2025
- Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших солдат ВСУ
- 15:50 18.09.2025
- 8 из 10 звонков по вопросам просроченной задолженности в Сбере совершает робот-оператор
- 15:32 18.09.2025
- В Британии задержали трех человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать