Дягилевский фестиваль покажет в Москве премьеру – оперу «Страсть» Паскаля Дюсапена

C 21 по 24 сентября в Москве пройдут первые гастроли Дягилевского фестиваля. На сцене Новой Оперы Теодор Курентзис и солисты, артисты хора и оркестра musicAeterna, а также танцевальная труппа musicAeterna Dance представят оперу Passion | «Страсть» Паскаля Дюсапена, режиссер – Анна Гусева.

Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов в России. Он проходит в Перми уже 23 года, в городе, где провел детство выдающийся импресарио Сергей Дягилев. Фестиваль стремится укреплять и развивать традиции Дягилева и исследует различные формы творческого поиска, нового театрального языка и современных тенденций академической музыки.

Фестиваль проходит уже 23 года в регионе. Его особенность – мультижанровый характер программы. Каждый год фестиваль представляет последние достижения современного театра и актуальные музыкальные тенденции. Здесь проходят мировые премьеры опер, созданных по заказу фестиваля, и новых сочинений ведущих композиторов XXI века. Рождаются свежие идеи и творческие коллаборации. На площадке фестиваля работают как ведущие режиссеры, хореографы, музыканты и артисты, так и молодые художники.

Уже много лет стратегическим партнером Дягилевского фестиваля выступает Сбер. При его поддержке состоялась российская премьера оперы Passion в 2024 году в Перми. Первые гастроли в истории масштабного проекта стали новым этапом сотрудничества Сбера и фестиваля.

Passion – седьмая опера Дюсапена. Она была заказана фестивалем в Экс-ан-Провансе и впервые поставлена там в 2009 году. Десять лет спустя музыкальные критики газеты The Guardian поставили Passion на 14 место в списке важнейших сочинений XXI века.

Сюжет оперы основан на мифе об Орфее и Эвридике. Безымянные герой и героиня ведут диалог на границе жизни и смерти; вся полуторачасовая опера – это сюжет конца отношений, растянутый во времени миг расставания, остановленное мгновенье. В партитуре авторскую манеру Дюсапена оттеняют влияния Монтеверди и французского барокко. Музыка, которую сам композитор описывает как “эмоциональное путешествие”, гибко следует за динамикой чувств: в ней сменяют друг друга радость, страх, желание, боль, экстаз, печаль, гнев и любовь. Неотъемлемой частью постановок Passion является также и пластика – как в операх раннего барокко, танец здесь взаимодействует с пением и сливается с ним в едином ансамбле.