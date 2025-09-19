Для ВСУ в Купянске назревает катастрофа — депутат Рады
14:32 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Катастрофа назревает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Купянске Харьковской области, но эта информация замалчивается. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года отсрочили, но сейчас умалчивают на уровнях принятия решений», — написала она в своем телеграм-канале. По ее словам, для ВС РФ далее открывается путь для дальнейшего продвижения в регионе.
17 сентября начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске.
