Для ВСУ в Купянске назревает катастрофа — депутат Рады

14:32 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катастрофа назревает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Купянске Харьковской области, но эта информация замалчивается. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года отсрочили, но сейчас умалчивают на уровнях принятия решений», — написала она в своем телеграм-канале. По ее словам, для ВС РФ далее открывается путь для дальнейшего продвижения в регионе.

17 сентября начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске.

