Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в нынешнем военном конфликте.

«Они [в теории] все еще могут победить. Не думаю, что они победят. Но [теоретически] они все еще могут», — сказал американский лидер, беседуя с журналистами в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме. Трамп отвечал на просьбу прокомментировать свои недавние утверждения о потенциально возможном возвращении Украины к своим прежним границам.