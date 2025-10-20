Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
21:20 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в нынешнем военном конфликте.
«Они [в теории] все еще могут победить. Не думаю, что они победят. Но [теоретически] они все еще могут», — сказал американский лидер, беседуя с журналистами в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме. Трамп отвечал на просьбу прокомментировать свои недавние утверждения о потенциально возможном возвращении Украины к своим прежним границам.
