Доходы Euroclear от замороженных российских активов упали на четверть в 2025 году

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы бельгийского депозитария Euroclear от реинвестирования замороженных активов РФ за первые 9 месяцев 2025 года сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и составили около 3,9 млрд евро, сообщается в опубликованном компанией отчете.

Euroclear объясняет эту ситуацию «общим снижением процентных ставок».

Согласно приведенной в докладе статистике, в первом полугодии 2025 года доходы депозитария составили 2,7 млрд евро, из этих денег депозитарий уже перевел в июле Еврокомиссии 1,6 млрд евро в рамках регламента ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования российских активов. Вторая выплата за 2025 год должна быть произведена в начале 2026 года.

Всего с 2022 по 2024 год Euroclear получил 12,1 млрд евро в качестве дохода от реинвестирования блокированных российских суверенных активов.

Доходы от активов РФ Еврокомиссия сейчас использует по двум основным каналам — финансирует поставки оружия Украине и обслуживает кредитную программу ERA от «группы семи» на 45 млрд евро, выделенную на поддержку Украине в 2024 году специально под доходы от российских активов.

В настоящее время Еврокомиссия пытается разработать план финансирования Украины за счет экспроприации самих российских активов по схеме так называемого «репарационного кредита». Попытка утвердить эту схему была предпринята на саммите ЕС 23 октября, однако она провалилась из-за сопротивления Бельгии, опасающейся ответных финансовых мер России.