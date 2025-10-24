Группировка «Север» освободила Бологовку Харьковской области — МО РФ
13:05 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Северной группировки войск освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
«На харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Бологовка Харьковской области», — сказали в ведомстве.
