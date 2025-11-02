0
НОВОСТИ

The Telegraph: Политика Трампа по Украине, похоже, обрела некоторые последовательные черты

09:00 02.11.2025 Источник: Интерфакс

В последнее время политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины стала более определенной: он хочет, чтобы Вашингтон не тратился на поддержку Киева, а основное финансовое бремя взяла на себя Европа, пишет The Telegraph.

"Украинская политика Трампа, похоже, обрела некоторые последовательные черты: Америка не позволит России просто победить, но и американскому конгрессу не придётся одобрять новые многомиллиардные пакеты помощи Киеву", - отмечает издание.

Трамп рассчитывает, что Европа возьмет на себя львиную долю расходов на поддержку Украины, а американское оружие "не будет передаваться Киеву в дар, а будет продано ему на коммерческих условиях", заявляет газета.

В то же время, как отмечает The Telegraph, последние санкции, введенные Трампом в отношении России, показывают, что он готов наращивать экономическое давление на Россию, делать в этом отношении даже больше, чем предыдущий президент Джо Байден.

