Песков: В настоящий момент встреча Путина и Трампа возможна, но в ней нет необходимости

09:30 02.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативно организованная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, однако необходимости в ней сейчас нет. Это отметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — указал представитель Кремля. «В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования», — заметил Песков.

