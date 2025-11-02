Песков: В настоящий момент встреча Путина и Трампа возможна, но в ней нет необходимости

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативно организованная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, однако необходимости в ней сейчас нет. Это отметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — указал представитель Кремля. «В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования», — заметил Песков.