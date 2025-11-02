Песков: В настоящий момент встреча Путина и Трампа возможна, но в ней нет необходимости
09:30 02.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативно организованная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, однако необходимости в ней сейчас нет. Это отметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — указал представитель Кремля. «В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования», — заметил Песков.
НОВОСТИ
- 10:21 02.11.2025
- Европа поставила новый рекорд по закупкам СПГ
- 09:00 02.11.2025
- The Telegraph: Политика Трампа по Украине, похоже, обрела некоторые последовательные черты
- 21:00 01.11.2025
- В Северодвинске спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»
- 20:30 01.11.2025
- Нигерии нужна помощь США для борьбы с террористами, а не изменение ее статуса — власти
- 20:00 01.11.2025
- Около 60% немцев поддерживают слова канцлера ФРГ Мерца о миграции — опрос
- 19:30 01.11.2025
- На государственную нацполитику РФ в 2026 году выделят 4,8 млрд рублей — Кремль
- 19:00 01.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 370 военнослужащих
- 18:30 01.11.2025
- В РФ разрешили заселять в гостиницы по водительским правам или загранпаспорту
- 18:00 01.11.2025
- Мальдивы ввели полный запрет на употребление табака для рожденных после 2007 года
- 17:00 01.11.2025
- РФ стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию — The Economic Times
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать