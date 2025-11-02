Европа поставила новый рекорд по закупкам СПГ
10:21 02.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа в октябре установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для данного месяца за все время наблюдений, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В целом за летний сезон с апреля по октябрь ЕС закупил рекордные 82,5 млрд куб. м СПГ.
По итогам октября потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,6 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре, и на 43% больше к октябрю 2024 года.
Всего по итогам десяти месяцев поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 116,5 млрд куб. м — на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
