В результате атаки украинских дронов на порт Туапсе повреждены два иностранных судна - оперштаб

11:53 02.11.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС

Два гражданских иностранных судна повреждены в результате атаки украинских беспилотников на порт Туапсе в Краснодарском крае, сообщил оперштаб региона.

«В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет», — говорится в телеграм-канале оперштаба, пишет ТАСС.

Помимо этого, обломки также найдены в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа и Анапе, во всех случаях пострадавших нет, - сообщает Интерфакс.

"Фрагменты беспилотников упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В результате в некоторых квартирах и домах повреждены окна", - говорится в сообщении оперштаба.

"В Геленджике обнаружили обломки беспилотников. Из-за падения БПЛА в ночь с 1 на 2 ноября в одном из домов в садовом товариществе "Строитель" выбиты стекла, также поврежден автомобиль", - говорится в сообщении.

В оперштабе региона добавили, что пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.



