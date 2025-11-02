Иран получил от США предложения по возобновлению переговоров по ядерной программе

12:15 Источник: Интерфакс

МИД Ирана получил через посредников предложения США по возобновлению переговоров об иранской ядерной программе, сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Моджирани.

Иранские СМИ приводят в воскресенье ее слова: "МИД Ирана получил сообщения относительно возобновления переговоров". Она отметила, что дополнительные детали о характере и содержании этих предложений будут обнародованы позже.