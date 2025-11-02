Госдолг Великобритании составляет практически 100% ВВП - The Daily Telegraph
15:20 02.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень госдолга Великобритании увеличился в три раза с 2005 года по 2025 год. Как сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ консалтинговой компании Oxford Economics, речь идет о самом высоком росте данного показателя среди всех экономик развитых стран.
Отмечается, что госдолг Соединенного Королевства составляет 2,9 трлн фунтов ($3,8 трлн), или практически 100% ВВП. Как указало издание, из-за этого Великобритания ежегодно тратит более 100 млрд фунтов ($130 млрд) на выплату процентов по долгу. Газета подчеркнула, что только Испания и США фиксировали похожие темпы роста госдолга за последние 20 лет.
НОВОСТИ
- 13:00 02.11.2025
- Германия значительно снизила факторы привлекательности страны для нелегальных мигрантов - глава МВД ФРГ
- 12:15 02.11.2025
- Иран получил от США предложения по возобновлению переговоров по ядерной программе
- 11:53 02.11.2025
- В результате атаки украинских дронов на порт Туапсе повреждены два иностранных судна - оперштаб
- 10:21 02.11.2025
- Европа поставила новый рекорд по закупкам СПГ
- 09:30 02.11.2025
- Песков: В настоящий момент встреча Путина и Трампа возможна, но в ней нет необходимости
- 09:00 02.11.2025
- The Telegraph: Политика Трампа по Украине, похоже, обрела некоторые последовательные черты
- 21:00 01.11.2025
- В Северодвинске спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»
- 20:30 01.11.2025
- Нигерии нужна помощь США для борьбы с террористами, а не изменение ее статуса — власти
- 20:00 01.11.2025
- Около 60% немцев поддерживают слова канцлера ФРГ Мерца о миграции — опрос
- 19:30 01.11.2025
- На государственную нацполитику РФ в 2026 году выделят 4,8 млрд рублей — Кремль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать