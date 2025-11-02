Госдолг Великобритании составляет практически 100% ВВП - The Daily Telegraph

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень госдолга Великобритании увеличился в три раза с 2005 года по 2025 год. Как сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ консалтинговой компании Oxford Economics, речь идет о самом высоком росте данного показателя среди всех экономик развитых стран.

Отмечается, что госдолг Соединенного Королевства составляет 2,9 трлн фунтов ($3,8 трлн), или практически 100% ВВП. Как указало издание, из-за этого Великобритания ежегодно тратит более 100 млрд фунтов ($130 млрд) на выплату процентов по долгу. Газета подчеркнула, что только Испания и США фиксировали похожие темпы роста госдолга за последние 20 лет.