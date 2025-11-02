0
0
0
НОВОСТИ

Госдолг Великобритании составляет практически 100% ВВП - The Daily Telegraph

15:20 02.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень госдолга Великобритании увеличился в три раза с 2005 года по 2025 год. Как сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ консалтинговой компании Oxford Economics, речь идет о самом высоком росте данного показателя среди всех экономик развитых стран.

Отмечается, что госдолг Соединенного Королевства составляет 2,9 трлн фунтов ($3,8 трлн), или практически 100% ВВП. Как указало издание, из-за этого Великобритания ежегодно тратит более 100 млрд фунтов ($130 млрд) на выплату процентов по долгу. Газета подчеркнула, что только Испания и США фиксировали похожие темпы роста госдолга за последние 20 лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 02.11.2025
Германия значительно снизила факторы привлекательности страны для нелегальных мигрантов - глава МВД ФРГ
0
247
12:15 02.11.2025
Иран получил от США предложения по возобновлению переговоров по ядерной программе
0
339
11:53 02.11.2025
В результате атаки украинских дронов на порт Туапсе повреждены два иностранных судна - оперштаб
0
380
10:21 02.11.2025
Европа поставила новый рекорд по закупкам СПГ
0
476
09:30 02.11.2025
Песков: В настоящий момент встреча Путина и Трампа возможна, но в ней нет необходимости
0
462
09:00 02.11.2025
The Telegraph: Политика Трампа по Украине, похоже, обрела некоторые последовательные черты
0
561
21:00 01.11.2025
В Северодвинске спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»
0
1138
20:30 01.11.2025
Нигерии нужна помощь США для борьбы с террористами, а не изменение ее статуса — власти
0
1062
20:00 01.11.2025
Около 60% немцев поддерживают слова канцлера ФРГ Мерца о миграции — опрос
0
1173
19:30 01.11.2025
На государственную нацполитику РФ в 2026 году выделят 4,8 млрд рублей — Кремль
0
1070

Возврат к списку