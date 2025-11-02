0
15
Мэр мексиканского города Уруапан застрелен во время празднования Дня мертвых

18:00 02.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр мексиканского города Уруапан (штат Мичоакан) Карлос Масо был застрелен в субботу в ходе празднования Дня мертвых в центре города. Об этом сообщил Совет безопасности Мексики на своей странице в соцсети X.

«В результате нападения, произошедшего сегодня днем в центре города Уруапан (штат Мичоакан), трагически погиб мэр города Карлос Мансо. Двое причастных к инциденту были задержаны, еще один из нападавших погиб. Власти штата Мичоакан и представители Совета безопасности оцепили район происшествия и продолжают патрулирование для обеспечения безопасности населения», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание El Universal, прославившийся призывами к бескомпромиссной борьбе с преступностью Мансо неоднократно получал угрозы со стороны криминальных группировок, в том числе наркокартеля «Новое поколение Халиско».

