НОВОСТИ

Зохран Мамдани пообещал на посту мэра Нью-Йорка «остановить Трампа» и его последователей

11:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократ Зохран Мамдани пообещал, что в качестве мэра Нью-Йорка положит конец коррупции, а также даст отпор президенту США Дональду Трампу и его последователям.

«Если кто и может показать народу, преданному Дональдом Трампом, как победить его, так это город, который его породил. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, позволившие ему аккумулировать власть. Таким образом мы остановим не только Трампа, мы остановим и следующих», — сказал он, выступая перед сторонниками.

Мамдани пообещал «положить конец коррупции, которая позволяла подобным Трампу миллиардерам уклоняться от налогов». «Нью-Йорк останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом», — добавил Мамдани, родившийся в Уганде. «Послушайте меня, президент Трамп, — обратился он к хозяину Белого дома. — Если вы хотите добраться до одного из нас, вам придется продираться сквозь всех нас».

Ранее Мамдани сообщил, что будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января следующего года. Сейчас мегаполис возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.

