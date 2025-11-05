0
У Ирана остался почти весь обогащенный уран, заявил Гросси

10:20 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти весь обогащенный уран после ударов Израиля и США по-прежнему остается в Иране. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси газете Financial Times.

«Ущерб был огромным, но, по нашим оценкам, большая часть, если не весь уран, обогащенный до 60%, а также до 20%, 5% и 2%, все еще там. <…> Материал все еще там, и, хотя мы не связываем его с какой-либо конечной целью, очевидно, что само существование материала такого высокого уровня обогащения, близкого к оружейному, вызывает беспокойство», — приводит издание слова Гросси.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что руководство исламской республики намерено продолжать обогащение урана в мирных целях и исключает возможность обсуждения будущего своей ракетной программы.

