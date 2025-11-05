В Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области, передает корреспондент ТАСС.

По словам украинских военнослужащих, от гибели их спасли российские военнослужащие. «Хотим поблагодарить батальон „Нефрит“ за наши спасенные жизни», — сказали пленные.

Они сообщили, что были брошены на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения, и призвали сослуживцев к массовой сдаче в плен.