0
0
85
НОВОСТИ

В Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ

10:32 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области, передает корреспондент ТАСС.

По словам украинских военнослужащих, от гибели их спасли российские военнослужащие. «Хотим поблагодарить батальон „Нефрит“ за наши спасенные жизни», — сказали пленные.

Они сообщили, что были брошены на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения, и призвали сослуживцев к массовой сдаче в плен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
13014
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
13352
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
12646
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
12972
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
12992
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
12963
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
12806
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
13025
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
12895
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
12695

Возврат к списку