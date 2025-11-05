Путин предложил замглавы ФАС Королеву возглавить Тверскую область
09:32 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин предложил на встрече в Кремле заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталию Королеву возглавить Тверскую область.
«Виталий Геннадьевич, вы являетесь заместителем [руководителя] одного из крупнейших наших федеральных ведомств, — обратился глава государства, открывая встречу. — И у вас все получается». «Но я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область, — сказал президент. — Вы готовы к этой работе?»
«Владимир Владимирович, спасибо большое за высокое оказанное доверие. Я к этому готов», — подтвердил Королев.
НОВОСТИ
- 09:20 05.11.2025
- Венесуэла готова к комплексной обороне на случай агрессии со стороны США — Мадуро
- 09:05 05.11.2025
- Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира
- 09:00 05.11.2025
- В течение ночи перехвачены и уничтожены 40 украинских БПЛА над регионами РФ
- 00:25 05.11.2025
- Путин и Собянин посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история»
- 23:05 04.11.2025
- В России идет работа над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями - Путин
- 22:56 04.11.2025
- Скончался телеведущий и актер Юрий Николаев
- 22:30 04.11.2025
- Путин рассказал, как еще можно использовать реакторы и компоненты, созданные для «Буревестника» и «Посейдона»
- 22:20 04.11.2025
- Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО в зоне и во время испытаний «Буревестника» - Путин
- 21:00 04.11.2025
- Сенат Конгресса США в 14-й раз отклонил законопроект о финансировании работы правительства
- 20:36 04.11.2025
- Сийярто: Венгрия ясно дала понять, что не поддерживает членство Украины в Евросоюзе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать