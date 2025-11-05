0
НОВОСТИ

Путин предложил замглавы ФАС Королеву возглавить Тверскую область

09:32 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил на встрече в Кремле заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталию Королеву возглавить Тверскую область.

«Виталий Геннадьевич, вы являетесь заместителем [руководителя] одного из крупнейших наших федеральных ведомств, — обратился глава государства, открывая встречу. — И у вас все получается». «Но я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область, — сказал президент. — Вы готовы к этой работе?»

«Владимир Владимирович, спасибо большое за высокое оказанное доверие. Я к этому готов», — подтвердил Королев.

