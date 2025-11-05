Имамоглу назвал дело о шпионаже против него проявлением беспомощности властей Турции

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находящийся под арестом бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения в шпионской деятельности, назвав их проявлением беспомощности турецких властей.

В конце октября прокуратура Стамбула начала расследование в отношении Имамоглу и еще нескольких лиц в рамках разбирательства о шпионаже, тогда же суд повторно его арестовал. Имамоглу с марта содержится в стамбульской тюрьме Силиври.

«Я не думал, что они [власти] так быстро лишатся рассудка, хотя предупреждал об этом. Страх столкнуться со мной на выборах лишил их разума», — отметил Имамоглу в письме, опубликованном в газете Cumhuriyet. Он заверил, что не передавал никому личные данные жителей Стамбула. «Они не передавались никому и использовались в рамках закона. Власти тщетно пытаются представить как шпионаж данные для определения мест по открытию в районах детских садов, раздачи молока, оказания социальных услуг», — подчеркнул оппозиционный политик.

Дело о шпионаже против Имамоглу связано с выборами в местные органы власти в Стамбуле в 2019 году, на которых он впервые победил, и основано на показаниях арестованного в июле Хюсейна Гюна, который обвиняется в работе на израильскую разведку. В деле, фигурантами которого являются 15 человек, утверждается об их причастности к утечке данных 4,7 млн избирателей и поддержании контактов с представителями иностранных спецслужб.

Имамоглу также заявил, что обвинительное заключение по основному делу против него, которое прокуратура назвала «крупнейшим коррупционным делом века», до сих пор не составлено. «Они до сих пор не смогли убедить наш народ в своей лжи и своей клеветой никого не убедят. Ни одно из выдвинутых обвинений не имеет ко мне никакого отношения. Я готов отчитаться за все свое имущество, накопленное за 35 лет. Я чист перед законом», — подчеркнул политик.

Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции впоследствии прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные состоялись в Стамбуле, Анкаре и Измире.