Украина испытывает дефицит кадров на уровне 30%
12:05 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит кадров на Украине находится на уровне 30%, все больше предпринимателей жалуются, что не могут закрыть новые вакансии. Об этом сообщил глава Офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник.
«Общий дефицит кадров — на уровне 30% по стране», — приводит его слова агентство УНИАН. Он особо отметил нехватку педагогов, медиков, строителей и инженеров. «40% вакансий не закрыто в системе образования. Такой же процент — в системе здравоохранения и у строителей. На водохозяйствах нехватка персонала — около 50%. Все больше бизнесов заявляют, что они не могут закрыть новые вакансии», — констатировал Воскобойник.
В этой связи работодатели уже сейчас все активнее приглашают на незакрытые вакансии трудовых мигрантов, в стране все охотнее выдают разрешения на работу иностранцам.
Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По оценкам Института демографии и социальных исследований, на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время проживают от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек.
