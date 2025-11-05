Тела четырех рыбаков найдены в реке Вишере в Прикамье, начата проверка — СК
12:32 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тела четырех рыбаков были найдены в акватории реки Вишеры на территории Пермского края. По факту их гибели начата проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
«Следователями Чердынского межрайонного следственного отдела СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства гибели четырех мужчин на реке Вишере», — отмечается в сообщении.
Тела мужчин 1958 и 1983 годов рождения были обнаружены в реке недалеко от поселка Данилов Луг. По данным следователей, тела были запутаны в рыболовных сетях.
«В 1,5 километра от поселка Данилов Луг следователями обнаружена еще одна перевернутая лодка. Рядом с ней также обнаружены тела двух мужчин 1959 и 1971 годов рождения, запутанные в рыболовные сети. По предварительным данным, происшествия произошли во время ночной рыбалки», — сообщили в ведомстве.
