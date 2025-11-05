Силы РФ закрепились на южной окраине Северска ДНР и развивают успех — Марочко

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие закрепились у улицы Павлова на южной окраине Северска Донецкой Народной Республики и развивают успех. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за южные окраины Северска, то здесь наши войска уже закрепились в районе улицы Павлова. <…> Уже ребята контролируют несколько домостроений и развивают успех», — сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Военный эксперт уточнил, что в целом Северск — «очень сложный участок» из-за рельефа местности.