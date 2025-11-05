0
0
167
НОВОСТИ

Силы РФ закрепились на южной окраине Северска ДНР и развивают успех — Марочко

13:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие закрепились у улицы Павлова на южной окраине Северска Донецкой Народной Республики и развивают успех. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за южные окраины Северска, то здесь наши войска уже закрепились в районе улицы Павлова. <…> Уже ребята контролируют несколько домостроений и развивают успех», — сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Военный эксперт уточнил, что в целом Северск — «очень сложный участок» из-за рельефа местности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 05.11.2025
Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова признал вину
0
10
14:00 05.11.2025
Западные СМИ проявляют большой интерес к посещению «котлов» на фронте — Песков
0
51
13:32 05.11.2025
США навязывают Нигерии военную базу, прикрываясь защитой христиан — экс-глава Генштаба
0
113
13:20 05.11.2025
Уровень бедности в России сократился в 4 раза с 2000 года — Котяков
0
140
13:07 05.11.2025
Сбер стал партнером финала ICPC Northern Eurasia Finals в Санкт-Петербурге
0
155
13:05 05.11.2025
Правительство Молдавии одобрило законопроект для закрытия Русского дома
0
165
13:02 05.11.2025
На конкурс «Доброе сердце столицы» поступило более 310 заявок волонтерских команд
0
158
12:32 05.11.2025
Тела четырех рыбаков найдены в реке Вишере в Прикамье, начата проверка — СК
0
205
12:20 05.11.2025
Ценой гибели тысяч военных ВСУ в «котлах» Зеленский скрывает правду — МО РФ
0
217
12:05 05.11.2025
Украина испытывает дефицит кадров на уровне 30%
0
224

Возврат к списку