США навязывают Нигерии военную базу, прикрываясь защитой христиан — экс-глава Генштаба

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы США создать в Нигерии свою военную базу могут стоять за обвинениями этой страны в некоем «геноциде христиан». Об этом заявил бывший начальник Генштаба Сил обороны Нигерии генерал-лейтенант в отставке Абдулрахман Дамбазау.

«Я думаю, США стремятся получить возможность создать военную базу в Нигерии, которая известна готовностью защищать свои интересы любыми доступными средствами, включая силовые, — цитирует его телеканал Arise. — К сожалению, у них есть доброжелатели в Нигерии».

По мнению экс-главы генштаба, такая перспектива не принесет Нигерии пользы, ведь наличие на протяжении долгого времени двух военных баз США в соседнем Нигере не остановило распространение терроризма в регионе Сахеля.

В прошлом году слухи о возможности появления западной военной базы уже привели к ожесточенным дебатам в Нигерии и к росту напряженности в дипломатических отношениях с некоторыми иностранными государствами. В декабре 2024 года генштабу ВС Нигерии пришлось публично опровергать сообщения о намерении Франции создать военную базу в стране и о том, что федеральное правительство якобы дало согласие на это.