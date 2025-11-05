США навязывают Нигерии военную базу, прикрываясь защитой христиан — экс-глава Генштаба
13:32 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Планы США создать в Нигерии свою военную базу могут стоять за обвинениями этой страны в некоем «геноциде христиан». Об этом заявил бывший начальник Генштаба Сил обороны Нигерии генерал-лейтенант в отставке Абдулрахман Дамбазау.
«Я думаю, США стремятся получить возможность создать военную базу в Нигерии, которая известна готовностью защищать свои интересы любыми доступными средствами, включая силовые, — цитирует его телеканал Arise. — К сожалению, у них есть доброжелатели в Нигерии».
По мнению экс-главы генштаба, такая перспектива не принесет Нигерии пользы, ведь наличие на протяжении долгого времени двух военных баз США в соседнем Нигере не остановило распространение терроризма в регионе Сахеля.
В прошлом году слухи о возможности появления западной военной базы уже привели к ожесточенным дебатам в Нигерии и к росту напряженности в дипломатических отношениях с некоторыми иностранными государствами. В декабре 2024 года генштабу ВС Нигерии пришлось публично опровергать сообщения о намерении Франции создать военную базу в стране и о том, что федеральное правительство якобы дало согласие на это.
НОВОСТИ
- 14:12 05.11.2025
- Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова признал вину
- 14:00 05.11.2025
- Западные СМИ проявляют большой интерес к посещению «котлов» на фронте — Песков
- 13:20 05.11.2025
- Уровень бедности в России сократился в 4 раза с 2000 года — Котяков
- 13:07 05.11.2025
- Сбер стал партнером финала ICPC Northern Eurasia Finals в Санкт-Петербурге
- 13:05 05.11.2025
- Правительство Молдавии одобрило законопроект для закрытия Русского дома
- 13:02 05.11.2025
- На конкурс «Доброе сердце столицы» поступило более 310 заявок волонтерских команд
- 13:00 05.11.2025
- Силы РФ закрепились на южной окраине Северска ДНР и развивают успех — Марочко
- 12:32 05.11.2025
- Тела четырех рыбаков найдены в реке Вишере в Прикамье, начата проверка — СК
- 12:20 05.11.2025
- Ценой гибели тысяч военных ВСУ в «котлах» Зеленский скрывает правду — МО РФ
- 12:05 05.11.2025
- Украина испытывает дефицит кадров на уровне 30%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать