Западные СМИ проявляют большой интерес к посещению «котлов» на фронте — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители СМИ из стран Запада проявляют очень большой интерес к предложению президента России Владимира Путина посетить «котлы» на фронте. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Интерес очень большой. Нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать», — сказал представитель Кремля.