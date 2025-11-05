Западные СМИ проявляют большой интерес к посещению «котлов» на фронте — Песков
14:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители СМИ из стран Запада проявляют очень большой интерес к предложению президента России Владимира Путина посетить «котлы» на фронте. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Интерес очень большой. Нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать», — сказал представитель Кремля.
