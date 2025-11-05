0
Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова признал вину

14:12 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, признал вину. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Курбонов полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — сказал собеседник агентства.

