На всей территории Украины введены графики отключения света

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Графики отключения света будут действовать днем 5 ноября на всей территории Украины. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

«Сегодня графики почасовых отключений применяются с 07:00 до 21:00 (с 06:00 до 20:00 мск — прим. ТАСС) во всех регионах Украины», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Там добавили, что в течение дня также будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

В свою очередь в национальной энергетической компании «Укрэнерго» добавили, что в нескольких областях есть аварийные отключения из-за повреждения энергетической инфраструктуры.