Экс-министр юстиции Польши остается в Венгрии из-за боязни ареста — СМИ
12:00 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-министр юстиции Польши Збигнев Зёбро пока остается в Венгрии, опасаясь, что депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) лишат его иммунитета и он будет арестован. Об этом политик сообщил радиостанции Radio Zet.
«Меня [в случае возвращения в Польшу] должны были задержать по обвинениям, основанным на клевете, и в наручниках доставить в Сейм», — сказал экс-министр. Он добавил, что о такой возможности его предупредили несколько знакомых польских прокуроров, и он решил воздержаться от возвращения в Польшу, хотя у него уже был обратный билет. Зёбро также заявил, что пока «не подавал прошения о политическом убежище в Венгрии», и пояснил, что прибыл в Будапешт для участия в конференции о нарушении законности в Польше.
Ранее польская прокуратура выдвинула против экс-министра юстиции и депутата Сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость» 26 обвинений, включая «руководство преступной группой». В числе прочего Збигнев Зёбро обвиняется в приобретении израильского шпионского ПО Pegasus, с помощью которого осуществлялась прослушка примерно 500 польских политиков и членов их семей.
В четверг регламентная комиссия Сейма постановила лишить Зёбро депутатского иммунитета и поддержала требование прокуратуры об аресте политика. В пятницу вечером вопрос о лишении его иммунитета будет поставлен на голосование депутатов Сейма.
