НОВОСТИ

Черноморский флот уничтожил 2 безэкипажных катера ВСУ

13:20 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — сказали в ведомстве.

