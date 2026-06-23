Силы ПВО за ночь сбили 143 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей 143 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 22 июня до 07:00 мск 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.