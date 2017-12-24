В отношении Ильи Яшина составили протокол
17:15 24.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция составила материал об административном правонарушении в отношении главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, проводившего несанкционированную акцию в Москве.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, публичное мероприятие 24 декабря в Лермонтовском сквере судом признано незаконным. "В отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении", - сообщили в столичном главке полиции.
По данным ГУ МВД, на мероприятии находилось около 300 человек, из которых примерно половина - представители СМИ и блогеры.
12 декабря глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин на своей странице в Facebook призвал сторонников принять участие 24 декабря в Лермонтовском сквере в праздничном мероприятии "День свободных выборов".
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