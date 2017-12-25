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Новости

Силуанов: Рост российской экономики по итогам 2017 г. составит 1,8-2%

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10:20 25.12.2017 Источник: Коммерсант.ru

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о том, какой ожидается экономический рост в стране по итогам 2017 года. «В этом году мы ожидаем от 1,8% до 2% темпы экономического роста»,— заявил Силуанов.

В середине декабря Центральный банк России заявил, что по итогам текущего года рост экономики составит 1,7-2,2%. В 2018 году в Банке России ожидают роста российской экономики в диапазоне 1,5-2%.  Коммерсантъ

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