Силуанов: Рост российской экономики по итогам 2017 г. составит 1,8-2%

10:20 Источник: Коммерсант.ru

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о том, какой ожидается экономический рост в стране по итогам 2017 года. «В этом году мы ожидаем от 1,8% до 2% темпы экономического роста»,— заявил Силуанов.

В середине декабря Центральный банк России заявил, что по итогам текущего года рост экономики составит 1,7-2,2%. В 2018 году в Банке России ожидают роста российской экономики в диапазоне 1,5-2%. Коммерсантъ