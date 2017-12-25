СМИ напомнили о происхождении песни Jingle Bells

10:32 Источник: REGNUM

Издание Mirror напомнило читателям о том, что британцы игнорируют на рождественских концертах тот факт, что песня Jingle Bells была написана вовсе не к Рождеству.

Оказывается, данная песня изначально создавалась на День благодарения. Издание указывает на то, что в течение всего праздничного периода она исполняется без одного из куплетов.

Песня была написана в 1857 году Джеймсом Пирпоном. Она является американской классикой, изначально, когда автор придумал её, он дал ей название One Horse Open Sleigh.

Издание The Guardian также напомнило, что существует и другой вариант песни, в котором упоминается некая «Фанни Брайт», которая, как справедливо указывает издание, явно не является Санта-Клаусом.

Существует предположение, что Jingle Bells когда-то использовалась в качестве песни для школьников, но некоторые люди посчитали, что она для этого слишком специфична. ИА REGNUM