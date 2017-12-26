В следующем году водка в РФ может потерять в градусе

09:20 Источник: Известия

Водка в следующем году может потерять в градусе. Группа сенаторов предложили законодательно уточнить определение напитка и снизить объем содержания этилового спирта в нем до 37,5%. Это делается, чтобы снять противоречие между законом и ГОСТом.

В законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) сказано, что водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38–56%. Сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предлагают внести поправки в закон и снизить минимальную крепость водки. Из документа парламентариев следует, что содержание спирта в ней должно составлять от 37,5 до 56%. Такой же минимальный порог указан и в ГОСТе «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Предложенные сенаторами поправки снимают имеющееся противоречие. 171-ФЗ и ГОСТ обязательны к исполнению производителями. Вступление в силу поправок сенаторов намечено на 1 июля 2018 года. Законопроект парламентариев зарегистрирован в Госдуме 9 декабря. Профильный по этому документу комитет по экономполитике уже рекомендовал поправки к чтению в весеннюю сессию. Известия