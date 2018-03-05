Польша обеспокоена, что вместо благодарности за газ Украина отвечает ей лозунгами Бандеры

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова украинских политиков о желании выстраивать хорошие отношения с Польшей постоянно расходятся с делами. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Бартош Чихоцкий.

"Символически это можно описать так: перекрыт газ из России - польская сторона немедленно увеличивает поставки газа. А взамен мы получаем демонстрацию под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских панов", - сказал Чихоцкий.

По его словам, "когда слова украинской стороны не находят подтверждения в делах - это проблема". "Это проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру, который в апреле 2015 года в день визита президента Польши в Верховную раду принял пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии", - отметил представитель МИД Польши.

"Это проблема определенного процесса или политики идентичности украинского государства, которая прославляет основополагающие фундаменты государства, основанные на УПА, на Степане Бандере, на Романе Шухевиче", - добавил он, подчеркнув, что в этой политике "нет места для размышлений о волынском преступлении, о крови поляков, пролитой на Волыни в результате преднамеренной, сознательной политики этнической чистки".

Отношения Украины и Польши в вопросах исторической памяти последнее время заметно обострились. В Варшаве негативно воспринимают проводимую нынешним руководством Украины политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942 - 1945 годах на Волыни. В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом.

Кроме того, в Польше принят закон, который запрещает пропаганду в стране бандеровской идеологии и отрицание геноцида поляков на Волыни. За его нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Также страны испытывают трудности при сотрудничестве в сфере охраны и исследования захоронений. После инцидента в апреле этого года в польской деревне Грушовице, где местные власти снесли памятник Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), Киев заявил о прекращении процедуры легализации польских памятников в стране и выдачи разрешений на поиск захоронений. Варшава в свою очередь сообщила о запрете въезда в страну украинцам, придерживающимся крайне антипольских позиций.