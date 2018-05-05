Правящая партия Армении отказалась выдвигать кандидата на пост премьера

17:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом в пятницу на брифинге заявил вице- спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

"Мы решили не выдвигать нашего кандидата в премьеры, но фракция проголосует единогласно", - заявил Шармазанов.