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Новости

Никола Пашиняна выдвинули в премьер-министры Армении

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13:20 30.04.2018

На заседании в понедельник члены фракции «Елк» проголосовали за то, чтобы выдвинуть лидера оппозиционных протестов Пашиняна на пост главы правительства. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь политика Тигран Авинян.

По его словам представители «Елк» подали в Национальное собрание (парламент) Армении соответствующие документы. На данный момент Пашинян является единственным зарегистрированным кандидатом на пост премьера.

Выборы премьер-министра в парламенте должны пройти 1 мая. О готовности поддержать кандидатуру Пашиняна помимо «Елк» заявили также фракции блока «Царукян», а также партия «Дашнакцутюн».

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