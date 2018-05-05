Никола Пашиняна выдвинули в премьер-министры Армении
13:20 30.04.2018
На заседании в понедельник члены фракции «Елк» проголосовали за то, чтобы выдвинуть лидера оппозиционных протестов Пашиняна на пост главы правительства. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь политика Тигран Авинян.
По его словам представители «Елк» подали в Национальное собрание (парламент) Армении соответствующие документы. На данный момент Пашинян является единственным зарегистрированным кандидатом на пост премьера.
Выборы премьер-министра в парламенте должны пройти 1 мая. О готовности поддержать кандидатуру Пашиняна помимо «Елк» заявили также фракции блока «Царукян», а также партия «Дашнакцутюн».
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