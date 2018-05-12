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Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ

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09:00 12.05.2018 Источник: Известия

Американские СМИ сообщают, что истребители США F-22 осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в небе к западу от побережья штата Аляска. Предположительно, инцидент произошел к северу от Алеутских островов.

Американский канал CNN со ссылкой на заявление на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Эндрю Хеннесси сообщает, что два российских дальних бомбардировщика Ту-95 оказались в опознавательной зоне ПВО США, пишет ТАСС.

Отмечается, что американские истребители сопровождали российские самолеты пока те не покинули опознавательную зону, которая простирает на 320 км от западного побережья штата. Также сообщается, что границы штата российские бомбардировщики не нарушили.  Известия

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