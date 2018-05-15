Прямой эфир свадьбы принца Гарри и Меган Маркл на канале «Ю»
19:30 15.05.2018 Источник: НГ-Online
|Фото предоставлены пресс-службой канала
В субботу 19 мая федеральный канал «Ю» приглашает зрителей стать свидетелями грандиозного события – свадьбы, которую в последние месяцы ждёт весь мир. В этот день Меган Маркл осуществит мечту каждой девушки: выйдет замуж за настоящего принца и знаменитого холостяка - Гарри Уэльского. Зрители канала «Ю» смогут посмотреть красочную свадебную церемонию в прямом эфире.
Комментировать трансляцию в течение 5 часов будут культовый ви-джей Александр Анатольевич вместе с известной радиоведущей Маргаритой Митрофановой. Начало трансляции – 13.30.
Вера Цветкова
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