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Прямой эфир свадьбы принца Гарри и Меган Маркл на канале «Ю»

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19:30 15.05.2018 Источник: НГ-Online

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Фото предоставлены пресс-службой канала

В субботу 19 мая федеральный канал «Ю» приглашает зрителей стать свидетелями грандиозного события – свадьбы, которую в последние месяцы ждёт весь мир. В этот день Меган Маркл осуществит мечту каждой девушки: выйдет замуж за настоящего принца и знаменитого холостяка - Гарри Уэльского. Зрители канала «Ю» смогут посмотреть красочную свадебную церемонию в прямом эфире.

Комментировать трансляцию в течение 5 часов будут культовый ви-джей Александр Анатольевич вместе с известной радиоведущей Маргаритой Митрофановой. Начало трансляции – 13.30.

Вера Цветкова

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