Чилийские епископы попросились в отставку

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По данным агентства, подобное заявление поступило по завершении встречи главы Римско-католической церкви с прелатами Чили, которую Франциск провел в Ватикане. "Мы хотим сообщить, что все епископы, приехавшие на встречу, подали в отставку. Папа Римский волен решать в отношении каждого по отдельности", - приводит агентство заявление епископов. "Вместе с ним [Папой] мы хотим восстановить справедливость и сделать вклад в исправление ошибок и умаление нанесенного ущерба, чтобы дать новый импульс Церкви в Чили", - говорится в документе.

Ранее понтифик направил в Чили своего представителя, которому предстояло разобраться с делом чилийского епископа Хуана Барроса, подозреваемого в укрывательстве подчиненного ему священника-педофила. Это дело стало скандальным и отбросило тень на поездку понтифика в Чили в начале года.