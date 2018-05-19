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Грозный: При попытке захватить заложников в церкви погиб один прихожанин и один был ранен

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19:30 19.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один прихожанин погиб, еще один ранен при нападении боевиков на церковь в Грозном, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Чечни.

"В Грозном в церкви убит один из прихожан, один ранен", - сказал собеседник.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщал, что четверо боевиков, пытавшихся захватить в Грозном прихожан в церкви Архангела Михаила, уничтожены. По его словам, от ранений скончался полицейский, один прихожанин получил ранения средней тяжести.

Кадыров сказал, что он немедленно прибыл на место происшествия, где "непосредственно осуществлял контроль за проведением спецоперации, она заняла лишь несколько минут". По его словам, "в настоящее время принимаются меры по установлению личностей уничтоженных боевиков, место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов", - сказал Кадыров.

Нападение на церковь в Грозном совершено специально в священный месяц Рамадан, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе, считает председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

"Бандиты есть везде. Это специально в священный месяц делается, чтобы дестабилизировать ситуацию. Сейчас же месяц Рамадан, в этот месяц нельзя не то что войн - ругаться нельзя. То, что в этот месяц делается, - у них (нападавших - прим. ТАСС) нет никакой идеи, ничего", - сказал он.

Муфтий заявил, что осуждает случившееся.

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