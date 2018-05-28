0
0
149
Новости

Информация о перехвате израильских F-16 над Ливаном глупость - Минобороны РФ

Добавить в избранное

21:15 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о перехвате истребителями-бомбардировщиками Су-34 ВКС РФ израильских F-16 в небе над Ливаном не соответствует действительности. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов, о якобы "перехвате" российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана - дилетантская глупость", - сказали в ведомстве.

В Минобороны пояснил, что "находящиеся в составе российской авиагруппы в Сирии многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используются для вылетов на перехват воздушных целей и не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:45 28.05.2018
Якутия: Десятки тысяч пострадавших и ущерб на 1 млрд рублей от наводнения
0
92
20:30 28.05.2018
Подписано соглашение об отмене виз с Коста-Рикой - МИД РФ
0
173
19:30 28.05.2018
В РФ планируется создание фонда для поддержки программ по изучению национальных языков
0
228
18:30 28.05.2018
Иран официально не признает Государство Израиль
0
340
17:40 28.05.2018
ЕС продлил на год санкции против властей Сирии
0
318
17:12 28.05.2018
Глава кемеровского МЧС, обвиняемый по делу "Зимней вишни", не признал свою вину
0
332
17:00 28.05.2018
Косовары забросали камнями сербских богомольцев в Косове, есть раненые
0
343
16:32 28.05.2018
Медведев определил сферы ответственности вице-премьеров
0
349
16:12 28.05.2018
В подконтрольном США районе в Сирии появились связанные с ИГ группировки - Лавров
0
404
16:00 28.05.2018
Третьяковка просит ужесточить наказание за вандализм в отношении произведений искусства
0
366

Возврат к списку