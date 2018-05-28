Информация о перехвате израильских F-16 над Ливаном глупость - Минобороны РФ
21:15 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация о перехвате истребителями-бомбардировщиками Су-34 ВКС РФ израильских F-16 в небе над Ливаном не соответствует действительности. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов, о якобы "перехвате" российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана - дилетантская глупость", - сказали в ведомстве.
В Минобороны пояснил, что "находящиеся в составе российской авиагруппы в Сирии многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используются для вылетов на перехват воздушных целей и не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана".
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