Обама в 2014 году просил Путина не отговаривать Януковича от сделки с оппозицией - Лавров
15:00 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Барак Обама, будучи президентом США, в 2014 году на фоне массовых акций протеста в Киеве просил президента России Владимира Путина не отговаривать украинского коллегу Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Академии управления при президенте Республики Беларусь в Минске.
"Еще один момент, который надо учитывать, чтобы понять наше отношение к перспективам возобновления нормального взаимодействия с Украиной, - сказал глава МИД РФ. - Когда был согласован документ об урегулировании кризиса, который подписал президент Янукович и оппозиционеры, он был засвидетельствован министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции. Когда этот документ уже был готов, Обама звонил президенту Путину и просил его не отговаривать Януковича от подписания этого документа, потому что в этом документе Янукович добровольно отказывался от всех своих прерогатив как верховного главнокомандующего, обязался использовать только полицию и силы ОМОН для охраны правительственных зданий и больше ни для чего и соглашался на досрочные выборы".
"Американцы, наверное, почувствовали, что это перебор. Не знаю, но он просил президента Путина, чтобы тот не отговаривал Януковича от подписания, - продолжил Лавров. - И мы не отговаривали. Путин сказал, что если Янукович как легитимный президент принимает решение его подписать, это его суверенное право, что и произошло".
Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине между Януковичем и лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком было подписано 21 февраля 2014 года. "А потом, наутро, президент Янукович отбыл в Харьков, тут же начались захваты правительственных зданий, резиденции президента, парламента", - напомнил глава МИД РФ.
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