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Путин назначил вице-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова врио главы региона

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15:12 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил вице-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова врио главы региона после перехода Дмитрия Кобылкина в Минприроды РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкина Д.Н <...> постановляю назначить Артюхова Дмитрия Андреевича временно исполняющим обязанности губернатора Ямало- Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в документе.

Путин уже провел рабочую встречу с Дмитрием Артюховым, на которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО. 30-летний Артюхов, участник конкурса "Лидеры России", имеет шансы стать самым молодым главой региона в РФ.

Кобылкин возглавлял ЯНАО с 2010 года. В новом составе правительства России в мае 2018 года он занял пост главы Минприроды.

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