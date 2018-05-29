Путин назначил вице-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова врио главы региона

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россииназначил вице-губернатора ЯНАОврио главы региона после переходав Минприроды РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля."В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкина Д.Н <...> постановляю назначить Артюхова Дмитрия Андреевича временно исполняющим обязанности губернатора Ямало- Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в документе.Путин уже провел рабочую встречу с Дмитрием Артюховым, на которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО. 30-летний Артюхов, участник конкурса "Лидеры России", имеет шансы стать самым молодым главой региона в РФ.Кобылкин возглавлял ЯНАО с 2010 года. В новом составе правительства России в мае 2018 года он занял пост главы Минприроды.