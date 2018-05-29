Путин назначил вице-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова врио главы региона
15:12 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назначил вице-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова врио главы региона после перехода Дмитрия Кобылкина в Минприроды РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкина Д.Н <...> постановляю назначить Артюхова Дмитрия Андреевича временно исполняющим обязанности губернатора Ямало- Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в документе.
Путин уже провел рабочую встречу с Дмитрием Артюховым, на которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО. 30-летний Артюхов, участник конкурса "Лидеры России", имеет шансы стать самым молодым главой региона в РФ.
Кобылкин возглавлял ЯНАО с 2010 года. В новом составе правительства России в мае 2018 года он занял пост главы Минприроды.
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